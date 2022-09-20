وسط استعدادات المملكة بكافة أرجائها، للاحتفالات الكبرى بمناسبة اليوم الوطني الـ92، دشن المغردون على موقع “تويتر”، وسمًا بعنوان “اليوم الوطني السعودي 92″، مقدمين كل آيات الشكر والتحية للقيادة الكريمة على جهودها في سبيل عزة الوطن.

مغردون يهنئون ويحتفلون باليوم الوطني

وقالت المغردة “رجاء” في تهنئتها بهذا اليوم “عاش عزك يا وطن.. عاش الملك وولي عهده الأمين”، وأضافت أخرى: “23 سبتمبر سيحكي لنا أعوامًا من العزة والشموخ، وكل عام وبلادنا تعانق السماء عزاً.. كل عام وأنت مصدر الفخر والعطاء والأمان يا وطني الحبيب”.

ولفت آخر: “92 عامًا من التقدم والتطور والرخاء.. 92 عامًا من الأمن والأمان.. 92 عامًا ونحن شعب همته أقوى وشامخة شموخ طويق.. 92 عامًا وحلمنا تحقق فوق هام السحب.. كل عام ومملكتنا من عمار لعمار”.

وأضاف مغرد آخر: “وطن يستحق العشق والحب والتضحية والفداء فهي لنا دار”.

كما بدأ آخر تغريدته بشعار اليوم الوطني الـ92 “هي لنا دار وسنعمر هذه الدار بسواعدنا.. عيدنا الوطني قصة عشق ومجد بدأت قبل 92 عامًا وستظل حتى آخر العمر”.

وأشار “في عيد وطني سأهمس في كل أرجائه أنني فخور بإنجازاته ممتن بانتمائي له.. وطني وطن العزة والكرامة، وطن النخوة والشهامة”.

احتفالات اليوم الوطني

وتستعد المملكة للاحتفال باليوم الوطني 92 يوم الجمعة المقبل، باحتفالات ضخمة وعروض وفعاليات متنوعة.

وجاء شعار اليوم الوطني السعودي لعام 1444هـ تحت عنوان”هي لنا دار”، ليعكس الهوية السعودية والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.

إجازة اليوم الوطني 92

من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، إجازة اليوم الوطني الـ92 للقطاعين الخاص وغير الربحي، قائلًا إن العامل يعوض عن إجازة اليوم الوطني إذا تداخلت مع يوم الراحة الأسبوعية.

وأوضح آل حماد أن إجازة اليوم الوطني للقطاعين الخاص وغير الربحي يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر.