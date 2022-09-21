مع قرب موعد اليوم الوطني للمملكة الـ 92، والذي يحل يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر، أخذ المغردون يتحدثون عن المكان الذي سيذهبون إليه للاحتفال فيه بهذا اليوم .

العزة والشموخ

وأكد المغردون على موقع “تويتر”، أن هذا اليوم يعد يوم العزة والشموخ، حيث جاء شعاره لعام 1444هـ تحت عنوان ”هي لنا دار”، ليعكس الهوية والانتماء لهذا البلد العريق.

أماكن للاحتفال بها

وقال أحد المغردين إنه سيذهب إلى الديرة، فيما اختار آخرون مدينتي الأحساء والخبر، وأوضح آخر أنه قام برحلة عائلية للمدينة المنورة من الأربعاء إلى السبت.

فيما فضل مغرد أداء العمرة كطريقة أخرى للاحتفال باليوم الوطني، بينما قال آخر إنه سيذهب إلى أحد صحارى المملكة مع أصدقائه وسيقيمون حفل شواء.

المنزل الأفضل

وفي حين اختار عدد كبير من الأماكن للذهاب إليها، فضل آخرون الجلوس في المنزل للاحتفال مع الأهل والعائلة بهذه المناسبة.