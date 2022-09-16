يبدو أن المدير الفني التشيلي لويس سييرا ابتعد عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

سييرا يبتعد عن تدريب الأهلي

وكشف الإعلامي عناد الرشيد آخر التطورات في هذا الملف، وقال: “90% من الأخبار عن سييرا في الفترة الماضية غير صحيحة، وهنالك من ادّعى بأنه (وسيط/ وكيل) وفي الواقع لا تربطه أي علاقة بالمدرب”.

وتابع: “النادي الأهلي استفسر عن عدّة مدربين من بينهم التشيلي لويس سييرا وعلِموا بأن طاقم عمل المدرب قد ارتبطوا بجهات أُخرى، وهذا ما جعل الإدارة تستبعد المدرب من خياراتها مباشرة”.

وأضاف الرشيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، قائلًا: “هنالك من ادّعى بأنه وكيل للمدرب في الفترة الماضية وهذا ما نفاه المدرب شخصيًا”.

وارتبط اسم سييرا بتدريب الأهلي، وأكدت تقارير وجود مفاوضات مع الإدارة الحالية برئاسة وليد معاذ، وذلك نظرًا لخبراته في الملاعب السعودية مع الاتحاد والطائي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي في دوري يلو

على الجانب الآخر، يواجه الأهلي نظيره أُحد عند الساعة 8:30 مساء اليوم الجمعة، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري يلو.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 5 نقاط، من الفوز في مباراة والخسارة في أخرى، والتعادل مرتين.