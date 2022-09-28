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ورشة مع هيئة الصحفيين

مفاهيم وأسس عن دور الإعلام السياحي

2022-09-28 الساعة 11:42
مفاهيم وأسس عن دور الإعلام السياحي
المواطن - الرياض

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عقدت جمعية الإعلام السياحي بالتعاون مع هيئة الصحفيين بالرياض ورشة تضمنت مفاهيم وأسس عن دور الإعلام السياحي وتنشيط حركة السياحة.

الإعلام السياحي: 

وتحدث خالد آل دغيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي عن مفهوم الإعلام السياحي ورسائله وأهدافه وفق رؤية ٢٠٣٠ والسعي إلى بناء محتوى إعلامي يواكب تطلعات القيادة والجهود المبذولة في جعل السياحة رافد اقتصادي هام. مفاهيم وأسس عن دور الإعلام السياحي - المواطن من جانبه، تحدث الدكتور أحمد العمير مستشار الجمعية عن أهمية الإعلام السياحي كأحد فروع الإعلام المتخصص والذي يتم بصورة مؤسسية ممنهجة عبر أساليب ووسائل فنية متعددة، كما تحدث عن صناعة السياحة والفرق بين صياغة الخبر الإعلامي وصياغة الخبر الإعلامي السياحي وكيفية ذلك ثم استعرض أبرز الوظائف والأدوار العامة والخاصة للإعلام السياحي باعتباره أحد أذرع صناعة السياحة وشريك مهم ومؤثر.

تعاون مشترك: 

وتسعى كلٌّ من جمعية الإعلام السياحي وهيئة الصحفيين ومن خلال تعاون مشترك بينهما إلى أعلام متخصص يخدم قطاع السياحة ويعطي صورة إيجابية عن مقومات الوطن ومختلف الأنماط السياحية التي يزخر بها.

الإعلام السياحي: 

وتحدث خالد آل دغيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي عن مفهوم الإعلام السياحي ورسائله وأهدافه وفق رؤية ٢٠٣٠ والسعي إلى بناء محتوى إعلامي يواكب تطلعات القيادة والجهود المبذولة في جعل السياحة رافد اقتصادي هام. مفاهيم وأسس عن دور الإعلام السياحي - المواطن من جانبه، تحدث الدكتور أحمد العمير مستشار الجمعية عن أهمية الإعلام السياحي كأحد فروع الإعلام المتخصص والذي يتم بصورة مؤسسية ممنهجة عبر أساليب ووسائل فنية متعددة، كما تحدث عن صناعة السياحة والفرق بين صياغة الخبر الإعلامي وصياغة الخبر الإعلامي السياحي وكيفية ذلك ثم استعرض أبرز الوظائف والأدوار العامة والخاصة للإعلام السياحي باعتباره أحد أذرع صناعة السياحة وشريك مهم ومؤثر.

تعاون مشترك: 

وتسعى كلاً من جمعية الإعلام السياحي وهيئة الصحفيين ومن خلال تعاون مشترك بينهما إلى أعلام متخصص يخدم قطاع السياحة ويعطي صورة إيجابية عن مقومات الوطن ومختلف الأنماط السياحية التي يزخر بها.
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