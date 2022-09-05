جدّد الزعيم العراقي مقتدى الصدر التأكيد على هويته وهوية أنصاره من أعضاء التيار الصدري.

وقال الصدر في بيان بدأه بقول الله تعالى: “الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وتابع: “استمروا على الإصلاح مهما حدث، فأنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون، ولن يحكم فينا ابن الدعي كائنًا من كان”.

كهف الإصلاح والوطن

وبيّن الصدر: “وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف: (الإصلاح) و(الوطن) ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقًا”.

وتابع: “فيا ربي هيّئ لنا من أمرنا رشدًا، أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا، وكفّ عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق: (الإصلاح) واجعلها العليا وادحض كلمة الباطل: (الفساد) واجعلها السفلى؛ إنك على كل شيء قدير”.