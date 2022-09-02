أظهر مقطع فيديو متداول مشهد تفجير انتحاري لنفسه في أحد المساجد بمدينة هرات، غرب أفغانستان، خلال صلاة الجمعة.

وقد أسفر الانفجار عن مقتل 28 شخصًا، بينهم إمام المسجد، وإصابة 45 آخرين، وفق ما أعلنته شبكة طلوع نيوز الخاصة الباكستانية.

وقد بدا المشهد دمويًّا، لاسيما في ظل انتشار الجثث والدماء في ساحة المسجد تأثرًا بالانفجار.



مقتل الأنصاري:

وبدروها قالت الشرطة الأفغانية: إن انفجارًا وقع خارج مسجد في مدينة هرات بغرب أفغانستان، أدى إلى مقتل رجل دين معروف مؤيد لطالبان وعدد من المدنيين.

وأضاف المتحدث باسم شرطة هرات، محمود رسولي: “إن مجيب الرحمن أنصاري وبعض حراسه ومدنيين، قتلوا وهم في طريقهم إلى المسجد”.

تأييد الأنصاري لحركة طالبان:

يذكر أن مجيب الرحمن أنصاري قد قال في خطبة ألقاها أمام رجال دين في كابول في نهاية يونيو: إن أي شخص يحاول الإطاحة بنظام طالبان يجب قطع رأسه.

وأضاف: “لم يرفع علم طالبان هذا بسهولة ولن ينزل بسهولة.. يجب أن يوافق جميع علماء الدين في أفغانستان على قطع رأس أي شخص يرتكب أي عمل ضد حكومتنا الإسلامية والقضاء عليه”.