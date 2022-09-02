تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ أحد لاعبي الشباب وهو يحاول خداع الحكم محمد الحربي، حكم مباراة أبها أمس الخميس في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين لنيل ركلة جزاء.

واحتسب الحكم محمد الحربي ركلة جزاء بعد العودة لـ تقنية الفيديو، ليسددها الأرجنتيني كريستيان جوانكا مسجلًا الهدف الأول لـ الليث.

وأظهر مقطع الفيديو أن مدافع أبها لم يلمس لاعب الليث وأن الأخير تحايل على الحكم ونجح في خداعه ليحصل على ركلة جزاء غير مستحقة.

وما يثير الاندهاش، هو قول الخبير التحكيمي محمد فودة في برنامج “أكشن مع وليد” أن ركلة الجزاء المحتسبة لـ الليث في الدقيقة الـ21 كانت صحيحة، رغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت عكس ذلك.

ملخص مباراة الشباب ضد أبها:

وكان الليث أنهى الشوط الأول متفوقًا بثلاثية دون رد، حيث نجح الأرجنتيني كريستيان جوانكا في إحراز الهدف الأول لـ الليث بالدقيقة الـ25 من ركلة جزاء.

المستشار التحكيمي – محمد فودة : – د 21 ركلة جزاء صحيحة للشباب

– د 66 ركلة جزاء للشباب لم تحتسب#أبها_الشباب اشترك الآن على #ShahidVIPhttps://t.co/wlLYDrcVpW#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/fxmuH074TY — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 1, 2022

وبالدقيقة الـ39 أضاف الإسباني سانتي مينا الهدف الثاني لـ الليث، ثم سجّل البرازيلي كارلوس جونيور الهدف الثالث بالدقيقة الـ44.

وفي الشوط الثاني، لم يظهر أي دور هجومي لفريق أبها، ليتمكن نادي الشباب من إضافة الهدف الرابع من تصويبة قوية عبر هتان باهبري في الدقيقة الـ92.