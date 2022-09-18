وثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، ممازحة الأمير الوليد بن طلال حفيداته وهن يتناولن وجبة الغداء.
الأمير الوليد بن طلال يُمازح حفيداته 🍔🍟🍔🙄#ادعم_بلدك_يامصري pic.twitter.com/xy24WtmT1a
— شهيرة طاهر (@shahenaz_taher) September 18, 2022
ممازحة الوليد بن طلال
وأظهر مقطع الفيديو الوليد بن طلال وهو يرتدي شورت أحمر، ويشاهد اثنتين من حفيداته وهما تتناولان الهمبورغر، حيث تساءل هذه وجبة إفطار أم غداء؟ ليردا “غداء”.
ومازح بعدها الوليد إحداهما بمحاولة التهام الطعام منها ولكنها لم تسمح له بذلك.
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