وثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، ممازحة الأمير الوليد بن طلال حفيداته وهن يتناولن وجبة الغداء.

ممازحة الوليد بن طلال

وأظهر مقطع الفيديو الوليد بن طلال وهو يرتدي شورت أحمر، ويشاهد اثنتين من حفيداته وهما تتناولان الهمبورغر، حيث تساءل هذه وجبة إفطار أم غداء؟ ليردا “غداء”.

ومازح بعدها الوليد إحداهما بمحاولة التهام الطعام منها ولكنها لم تسمح له بذلك.