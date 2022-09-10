ناشد أهالي رأس تنورة الجهات المعنية حل مشكلة الإنترنت والاتصالات، حيث تعاني المنطقة من ضعف الشبكة وافتقادها منذ سنوات.

فيديو | أهالي رأس تنورة يطالبون الجهات المعنية بحل مشكلة الإنترنت والاتصالات#الإخبارية pic.twitter.com/XVK8XHkgo0 — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 9, 2022

كورنيش رأس تنورة أهم وجهة:

ويعد كورنيش محافظة رأس تنورة من أجمل الشواطئ وأهم الوجهات السياحية في المنطقة الشرقية، حيث تبلغ مساحته 6500 متر مربع، ويمتاز برماله البيضاء والمساحات الخضراء التي يمكن الاستجمام من خلالها.

ضعف شبكة الإنترنت:

وقال عبدالله الأحمري من أهالي رأس تنورة: إن الكورنيش من أجمل الشواطئ في المنطقة الشرقية، لافتًا إلى أن جهود بلدية المحافظة واضحة وملموسة على الكورنيش، لكن الأهالي يعانون من إشكالية ضعف شبكة الإنترنت والاتصالات منذ سنوات.

وناشد الأحمري الجهات المختصة، بإيجاد حل هذه الإشكالية، خاصة في ظل العصر الرقمي الذي يعيشه العالم.