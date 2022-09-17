تعرض اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، لاعب نادي النصر، لصدمة باستبعاده من قائمة منتخب أوزبكستان خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر الحالي.

ولم يشارك لاعب النصر في قائمة المنتخب الأوزبكي بسبب الإصابة التي يعاني منها بحسب التقارير.

سبب فشل انتقال مشاريبوف لـ الأهلي المصري:

وكانت صفقة انتقال نجم النصر لـ الأهلي المصري بفترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لم تكتمل بسبب الفحوصات الطبية التي كشفت معاناة لاعب النصر من إصابة في الظهر، جعلت الأهلي يتراجع عن إتمام الصفقة.

يذكر أن نادي النصر ضمّ اللاعب صاحب الـ29 عامًا في العام الماضي قادمًا من فريق باختاكور الأوزبكي.