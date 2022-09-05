انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد منتخب الجزائر ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العرب للناشئين بفوز محاربي الصحراء بركلات الترجيح.

تعادل السعودية ضد الجزائر سلبيًّا:

وبدأت مباراة السعودية ضد منتخب الجزائر التي أُقيمت على ملعب السيق بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين، وحاول محاربو الصحراء فرض سيطرتهم على اللعب، إلا أن دفاع الأخضر ظهر بشكل متماسك.

وضغط لاعبو الأخضر أملًا في هز الشباك، وتألق الحارس محمود البريه وأنقذ فرصة خطيرة، وكاد مسلم أناتوف أن يسجل الهدف الأول، ولكن مرت تسديدته بعيدًا، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

منتخب الجزائر يخطف التأهل للنهائي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات المنتخبين، إلا أن حراس المرمى والدفاع تألقوا بشكل لافت، وكاد ماليك كحلوشي أن يسجل هدفًا قاتلًا عند الدقيقة 86، ولكن أنقذ بريه الفرصة ببراعة، وحولها إلى ركلة ركنية.

وانتفض اللاعبون في الدقائق الأخيرة أملًا في تسجيل هدف، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب للناشئين، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الثاني من مباراة السعودية ضد منتخب الجزائر بالتعادل ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمحاربي الصحراء ليتأهل إلى النهائي.