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الرياضة العالمية
حصاد اليوم
قبل مواجهة النيجر

منتخب مصر يكشف زيه الجديد

2022-09-23 الساعة 6:26
منتخب مصر يكشف زيه الجديد
المواطن - محمد سمعه

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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن الزي الجديد لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة منتخب النيجر وديًّا مساء اليوم الجمعة. وكشف منتخب الفراعنة عن التصميم الجديد للمنتخب الأول بحضور المدرب البرتغالي روي فيتوريا. منتخب مصر - روي فيتوريا

موعد اللقاء:

وسيواجه الفراعنة، منتخب النيجر وديًّا في تمام الـ9 من مساء اليوم بتوقيت المملكة، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب الإسكندرية الدولي. منتخب مصر - روي فيتوريا

برتغالي لـ منتخب مصر:

يذكر أن روي فيتوريا كان تولى تدريب منتخب الفراعنة خلفًا للمدرب إيهاب جلال الذي تمت إقالته بعد الخسارة من منتخب كوريا الجنوبية وديًّا يوم 14 يونيو الماضي برباعية مقابل هدف. محمود حسن تريزيجيه - منتخب مصر

وسبق لـ روي فيتوريا تدريب نادي النصر السعودي ونادي سبارتاك موسكو الروسي ونادي بنفيكا البرتغالي.

أحمد حجازي - منتخب مصر
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