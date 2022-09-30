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منح المعهد التقني للتعدين شهادة الاعتماد

2022-09-30 الساعة 6:26
منح المعهد التقني للتعدين شهادة الاعتماد
المواطن - واس

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منحت هيئة تقويم التعليم والتدريب – ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار” – شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل للمعهد السعودي التقني للتعدين، وذلك بعد استيفائه لجميع معايير الاعتماد المؤسسي المعتمدة لدى الهيئة.

المعهد التقني للتعدين:

جاء ذلك خلال حفل عُقد بمقر الهيئة بالرياض، وسلّم الشهادة المدير التنفيذي لمركز “مسار” الدكتور محمد بن علي الخيري للرئيس التنفيذي للمعهد المهندس عبدالله بن عامر العتيبي. وتمنح الهيئة الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية التي استوفت شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة وذلك لمدة زمنية محددة، كما يتم متابعة الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري طوال فترة الاعتماد وفق مؤشرات أداء معيارية، ويهدف الاعتماد المؤسسي إلى الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وتعزيز ضمان ورفع جودة مؤسسات التدريب في المملكة، وتحسين المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية.

رفع جودة التدريب:

ويُعدُّ مركز “مسار” أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ويهدف إلى رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة وضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، والإسهام في التنمية الوطنية، كما يُعدُّ المعهد السعودي التقني للتعدين مؤسسة غير ربحية ولها كيانها القانوني والاستقلال المالي لتأهيل وتدريب الشباب السعودي للوظائف الفنية في صناعة التعدين، حيث بدأ في عام 2012 بوصفه شراكة إستراتيجية بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) ومؤسسة التدريب التقني والمهني.
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