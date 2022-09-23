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لقاء التبرع بالدم عشر مرات

منح ميدالية الاستحقاق لـ 60 مواطنًا

2022-09-23 الساعة 10:12
منح ميدالية الاستحقاق لـ 60 مواطنًا
المواطن - واس

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

أسماء المكرمين:

وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق: عبدالله بن عواد بن عبدالله العنزي , العريف المتقاعد / نايف بن ناصر بن عبدالله الغريب , العريف / خليفة بن عبدالله بن علي العلي , خالد بن علي بن سالم العبودي , عبدالله بن صالح بن عتيق الحربي , مهندس أول / محمد بن صالح بن محمد الخضر , العريف / محمد بن زايد بن مشعان العتيبي , العريف / فيصل بن فهد بن صالح العتيبي , عبيد بن ناشر بن وازع آل سعد , الوكيل الرقيب / عايد بن سيف بن حضيري العنزي , سلطان بن سعد بن سليمان الحجيلي , سعيد بن عماد الدين بين سعيد الشهري , حسن بين عبدالعزيز بن عودة الجهني , حسن بن محمد بن ظافر القحطاني , عبدالعزيز بن منصور بن سفران الحربي ، عبدالجليل بن محمد بن عليثة الجهني ، خليل بن هلال بن بريدان السحيمي ، أسامة بن منصور بن عبدالعزيز الخلف ، فهد بن علي بن عبدالله القرني ، أمين بن خالد بن هداية الله مخدوم ، أسامة بن طارق بن علي المزين ، عبدالله بن حمد بن محمد اللحيدة ، أحمد بن خالد بن نايف الخالدي، جعفر بن حسن بين جاسم المدلي. والرقيب أول / فيصل بن درويش بن حسن البيشي ، خلف بن محصان بن دحيم العتيبي ، الرقيب / وليد بن براك بن تركي العتيبي ،الملازم أول / عبدالله بن محمد بن علي الناصر ، عبدالله بن علي بين خلف العتيبي ، إياد بن علي بن موسى العلاوي ، سلمان بن عبدالرحمن بن أحمد البريدي ، محمد بن سعد بن عبدالله المغربي ، محمد بن أحمد بن محمد القاسم ، عبدالعزيز بن فايز بن طينان العنزي ، محمد بن سالم بين أبراهيم السبيعي ، المقدم البحري ركن / محمد بن عبدالعزيز بن صالح الحماد ، عبدالله بن ناصر بن صالح الخميس ، خليفة بن فلاح بن تركي الشمري ، عبدالله بن صالح بن عبدالله الشهري ، خالد بن مبشر بن مظفر خان ، الجندي أول / عبدالله بن سعيد بن معيوض الحارثي ، محمد بن مطر بن معيوض العتيبي ، عاصم بن غالب بن محمد أبو سلامة ، عبدالسلام بن سعد بن حمود الحربي. وعبدالسلام بن عبدالله بن عبدالعزيز السديس ، محمد بن إبراهيم بن حماد التويجري ، نايف بن محمد بن عوض العولي ، حسن بن جابر بن عطية عياشي ، الرقيب أول / موسى بن سالم بن يحيى الفيفي ، الرقيب / خلف بن ضيف الله بن سحمان العنزي ، إبراهيم بن محمد بن مصطفى السيد ، الوكيل الرقيب / يوسف بن مفرح بن جفال العنزي ، الرقيب أول متقاعد/ طارق بن محمد بن عبدالرحمن المرضي ، المقدم سلطان بن فهيد بن عراك الشمري ، الوكيل الرقيب / أحمد بن مزيد بن أحمد معشي ، الرائد/ عبدالله بن محمد بن عبدالله الخليفة ، مطلق بن عبدالرحمن بن مطلق القحطاني ، علي بن داود بن محمد العلي ، الوكيل الرقيب / فرج بن صقر بن فرج الحربي ،أحمد بن ثامر بن أحمد الرشيد.
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