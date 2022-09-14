توقع خبير الطقس عيد المضلعاني أن تتراجع درجات الحرارة في تبوك بسبب منخفض جوي يعبر أجواء المنطقة الأسبوع المقبل.

درجة الحرارة في تبوك

وقال المضلعاني :” عبور المنخفض الجوي أجواء تبوك الأسبوع القادم ببرودته العلوية سيكون له تأثير مباشر على مرتفعات تبوك دون غيرها من مناطق الشمال وستكون درجات الحرارة أقل من 30 في فترة الظهر بإذن الله”.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، كما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.