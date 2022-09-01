كشفت شركة “جوجل”، عن عدم ترحيب متجرها بمنصة “تروث سوشيال” التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حتى تلتزم بقواعد المحتوى، بما في ذلك حظر التهديدات العنيفة.

عدم توفر شبكة ترامب

وجاء بيان جوجل بعد أن أعربت منصة ترامب عن استغرابها لعدم قدرتها على تحديد سبب عدم موافقة متجر “جوجل بلاي” الذي يوفر محتوى للهواتف العاملة بنظام “أندرويد” على عرض تطبيق الشبكة.

انتهاك السياسات

وقال متحدث باسم “جوجل”، إن الشركة أخطرت “تروث سوشيال” في 19 أغسطس بأن تطبيقها ينتهك سياسات متجر “بلاي”. ويتطلب “أنظمة فعالة للإشراف على المحتوى الذي ينشره المستخدمون”.

ووفقاً لشركة “جوجل”، فإن التطبيق ينتهك قواعد المحتوى لتضمنه تهديدات جسدية وعنيفة.

رد تروث سوشيال

وأضاف المتحدث: “في الأسبوع الماضي، ردت تروث سوشيال بالإقرار بتعليقاتنا والقول إنها تعمل على معالجة هذه المشكلات”.

وتعد “تروث سوشيال” هي منصة ترامب للرد على منصات مثل موقع «تويتر» الذي حُظر منه الرئيس الأمريكي السابق بعد هجوم حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في يناير 2021.