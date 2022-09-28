منظم جديد لـ قطاع التأمين قريباً

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وأضاف الجدعان خلال جلسة حوارية في ندوة التأمين السادسة اليوم، أنه بدعم من المنظم -البنك المركزي- والحكومة سيتم العمل على دفع القطاع للمزيد من النمو خلال الفترة القادمة. وذكر أن قطاع التأمين حتى الآن لم يصل للطموح الذي تأمله السوق السعودية، مضيفاً أن الفرص كبيرة بالقطاع.
فيديو | وزير المالية محمد الجدعان:— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 28, 2022
قطاع التأمين يحمل فرصا كبيرة ويحظى بدعم كبير من القيادة.. وندعو المستثمرين إلى النظر للقطاع بجدية #ندوة_التأمين_السعودي #الإخبارية pic.twitter.com/KHuGOWnJki