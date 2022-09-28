منظم جديد لـ قطاع التأمين قريباً

فيديو | وزير المالية محمد الجدعان:



قطاع التأمين يحمل فرصا كبيرة ويحظى بدعم كبير من القيادة.. وندعو المستثمرين إلى النظر للقطاع بجدية #ندوة_التأمين_السعودي #الإخبارية pic.twitter.com/KHuGOWnJki — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 28, 2022

منظم للقطاع

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أنه يشجع الاندماجات، وأن قطاع التأمين يحتاج إلى كيانات قوية جداً ولشركات كبيرة قادرة للتوسع داخل المملكة وخارجها وتقديم خدمات جديدة.وأضاف الجدعان خلال جلسة حوارية في ندوة التأمين السادسة اليوم، أنه بدعم من المنظم -البنك المركزي- والحكومة سيتم العمل على دفع القطاع للمزيد من النمو خلال الفترة القادمة. وذكر أن قطاع التأمين حتى الآن لم يصل للطموح الذي تأمله السوق السعودية، مضيفاً أن الفرص كبيرة بالقطاع.وقال الجدعان إنه سيتم قريباً الإعلان عن منظم لقطاع التأمين ومستقل عن البنك المركزي السعودي، والهدف منه تطوير القطاع وتسهيل عمليات الالتزام في القطاع الصحي والعمليات الأخرى. وأشار إلى أن الحكومة تركز على منتج الحماية والادخار، حيث تعمل مع البنك المركزي السعودي والقطاع المالي على تطوير منتجات للادخار، لافتاً إلى وجود فرص في المنتج ليس فقط للمصارف والبنوك لتقديم منتجات ادخارية للمواطنين بل هناك فرص لشركات التأمين أيضاً، حيث ما تزال المنتجات الادخارية محدودة والطموح والمستهدفات في رؤية المملكة 2030 أعلى بكثير.