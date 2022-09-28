منظم موحد لقطاع التأمين بالمملكة قريبًا

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فيديو | وزير المالية محمد الجدعان:— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 28, 2022
قريبا.. إنشاء منظم موحد لقطاع التأمين في المملكة#ندوة_التأمين_السعودي #الإخبارية pic.twitter.com/QXavGJjL9q
فيديو | وزير المالية محمد الجدعان:— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 28, 2022
قطاع التأمين يحمل فرصا كبيرة ويحظى بدعم كبير من القيادة.. وندعو المستثمرين إلى النظر للقطاع بجدية #ندوة_التأمين_السعودي #الإخبارية pic.twitter.com/KHuGOWnJki