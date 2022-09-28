منظم موحد لقطاع التأمين بالمملكة قريبًا

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أنه سيتم إنشاء منظم موحد لقطاع التأمين في المملكة، في الفترة القريبة المقبلة.

فيديو | وزير المالية محمد الجدعان:



قريبا.. إنشاء منظم موحد لقطاع التأمين في المملكة#ندوة_التأمين_السعودي #الإخبارية pic.twitter.com/QXavGJjL9q — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 28, 2022

وأشار الجدعان خلال حديثه بندوة التأمين السعودي، أن المنظم الموحد يهدف إلى تطوير القطاع وتسهيل عمليات الالتزام بين المنظمين في القطاع الصحي ومنظم البنك المركزي، بحيث يكون لدينا منظم واحد.

وحرص وزير المالية على توجيه الشكر للبنك المركزي على جهوده المبذولة لتطوير السوق المالية وأيضًا تطوير قطاع التأمين، مشيرًا إلى أنه حان الوقت ليكون هناك جهاز مستقل يدير منظومة التأمين.

قطاع التأمين

وأكد الجدعان أن قطاع التأمين يحمل فرصًا كبيرة ويحظى بدعم كبير من القيادة، داعيًا المستثمرين المحليين والدوليين إلى النظر للقطاع بجدية والاستثمار في المملكة.