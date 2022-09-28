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لتطوير القطاع وتسهيل العمليات

منظم موحد لقطاع التأمين بالمملكة قريبًا

2022-09-28 الساعة 2:40
منظم موحد لقطاع التأمين بالمملكة قريبًا
المواطن - الرياض

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أكد وزير المالية محمد الجدعان، أنه سيتم إنشاء منظم موحد لقطاع التأمين في المملكة، في الفترة القريبة المقبلة.
وأشار الجدعان خلال حديثه بندوة التأمين السعودي، أن المنظم الموحد يهدف إلى تطوير القطاع وتسهيل عمليات الالتزام بين المنظمين في القطاع الصحي ومنظم البنك المركزي، بحيث يكون لدينا منظم واحد.
وحرص وزير المالية على توجيه الشكر للبنك المركزي على جهوده المبذولة لتطوير السوق المالية وأيضًا تطوير قطاع التأمين، مشيرًا إلى أنه حان الوقت ليكون هناك جهاز مستقل يدير منظومة التأمين.

قطاع التأمين

وأكد الجدعان أن قطاع التأمين يحمل فرصًا كبيرة ويحظى بدعم كبير من القيادة، داعيًا المستثمرين المحليين والدوليين إلى النظر للقطاع بجدية والاستثمار في المملكة.
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