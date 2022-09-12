منها الجلوس لساعات طويلة.. 5 عادات يومية أكثر خطرًا من التدخين | صحيفة المواطن الإلكترونية

الوحدة:

قد يعاني الكثير من الوحدة ولا يدركون مدى مخاطرها، إذ كشفت نتائج بحث أجراه أستاذ علم النفس في جامعة “بريغهام يونغ”، جوليان هولت لونستاد، أن الشعور بالوحدة يقلل من العمر بما يعادل تدخين 15 سيجارة في اليوم، كما أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كثيف قد يزيد من المشكلة لأنه يقلل من الاتصال الشخصي ويزيد من معدلات الوحدة التي وصفت بأنها داء عالمي.



الجلوس لساعات طويلة:

خلصت دراسة أجريت عام 2014 إلى أن الجلوس طوال اليوم يزيد من خطر الإصابة بمجموعة من أنواع السرطان، وبحسب الدراسة، فإن كل زيادة لمدة ساعتين في وقت الجلوس تزيد من مخاطر الأشخاص للإصابة بسرطان القولون وبطانة الرحم والرئة، بصرف النظر عما إذا كان الشخص يمارس الرياضة خلال النهار.

الحرمان من النوم:

أكدت دراسة أن الحرمان من النوم يعد مشكلة صحية عامة، حيث يعاني حوالى 50 إلى 70 مليون شخص في الولايات المتحدة من اضطراب النوم، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية بدرجات مماثلة للاستخدام المنتظم للسجائر.

الممارسات التجميلية التي تستهدف تغير لون الجلد:

بينت نتائج دراسة نشرت في عام 2014، أن الممارسات التجميلية التي تهدف لتغيير لون البشرة، أدت إلى المزيد من حالات سرطان الجلد مقارنة مع سرطان الرئة المرتبط بالتدخين.

سوء التغذية:

في عام 2016، كشف الباحثون نتائج خطيرة عن مشاكل سوء التغذية، مشيرين إلى أن معدلات الوفيات المرتبطة بسوء التغذية، تجاوزت المعدلات المرتبطة بالكحول والمخدرات والتبغ مجتمعة.من خلال تناول الأطعمة السكرية المصنعة الغنية بالدهون المشبعة يمكن أن تعرض الناس لأمراض قاتلة محتملة بمعدلات مماثلة، إن لم تكن أكبر، من التدخين.