وجه لاعبو المنتخب الأول لكرة القدم ، تهنئة من معسكرهم في إسبانيا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ92 الذي يحل اليوم الجمعة.

تهنئة الأخضر

ونشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو يرصد لاعبي الأخضر وهم يهنئون المملكة وقيادتها الكريمة وشعبها باليوم الوطني، داعين لها بالخير الدائم.

من جانبه أنهى المنتخب الأول أمس الخميس، استعداداته لمواجهة منتخب الإكوادور وديًا مساء اليوم الجمعة على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم الذي سيقام في قطر شهر نوفمبر المقبل 2022.

احتفالات اليوم الوطني

وتحتفل المملكة، اليوم الجمعة، باليوم الوطني الـ 92، بإطلاق فعاليات متنوعة وعروض ضخمة، حيث جاء شعار اليوم الوطني لعام 1444هـ تحت عنوان ”هي لنا دار”، ليعكس الهوية السعودية والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.

وأطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، برنامج فعاليات وأنشطة اليوم الوطني تحت شعار «هي لنا دار»، وهو الأضخم في تاريخ الاحتفالات الوطنية، وتستمر فعالياته على مدى 9 أيام في مختلف مناطق المملكة حتى 26 سبتمبر الجاري.