من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء

تفتح صحيفة “ المواطن ” باب المقترحات والأفكار لقرائها الكرام لتقديمها إلى وزير التعليم الجديد يوسف بن عبدالله البنيان، إيمانًا من الصحيفة بدور المواطنين الفعال في تقديم رؤى ومقترحات تناسب مرحلة التحول الكبرى التي تمر بها المملكة وبما يدفع بالعملية التعليمية إلى الأمام. تستهدف الخطوة أولياء الأمور والطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية وكذلك منسوبي ومنسوبات التعليم، حيث يمكن للراغبين في المشاركة التعليق من خلال موقع “ المواطن ” بما يجول داخلهم من مقترحات أو شكاوى أو أفكار، ليتم نقل وجهة نظرهم بموضوعية واحترافية إلى الوزير الجديد. وستكون هذه الأفكار والمقترحات مقدمة من قراء “ المواطن ” إلى وزير التعليم لمناقشتها وتسليط الضوء عليها والاستفادة منها لتطوير هذا القطاع الهام، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين يوسف البنيان وزيرًا للتعليم.

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