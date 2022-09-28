من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء

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سعاد
ارجوك اعد النظر في الفصول
ابو محمد
نطلب من الوزير الجديد الغاء الترم الثالث
محمد الشمري
نرجو من معاليه النظر في الوظائف التعليمية
معلم دون تعليم
احتياط التربية الخاصة يا وزير التعليم
الشمري
ترقيات منسوبي التعليم يا معالي الوزير راحت اعمارنا دون ترقيات !!
مواطن
شكرا لصحيفة المواطن على اتاحة الفرصة عبر هذه النافذة
اتمنى التوفيق لمعاليه
وارجو اعادة النظر في الفصول الثلاثة
عبدالله البعداني
اولا الله يوفقك وجعلك دخر للوطن وطال عمرك
ثانيا النظر في موضوع اللغاء الفصل الثالث والدراسه برمضان وترجع كما كانت سابقا لانه يوجد صرفيات ومصروفات كثيره للطلبه والسواقين وطلبات المدارس التي لا توقف
عبدالله البعداني
اولا الله يوفقك وجعلك دخر للوطن وطال عمرك
ثانيا النظر في موضوع اللغاء الفصل الثالث والدراسه برمضان وترجع كما كانت سابقا لانه يوجد صرفيات ومصروفات كثيره للطلبه والسواقين وطلبات المدارس التي لا توقف
فهد المالكي
انهم يحذف الفصل الدراسي الثالث
فهد
النظر في موضوع الكليات التطبيقية الجديدة
فهد العلي
ان تكون حركة نقل المعلمين من أهم أولولياته وينقل كل معلم ومعلمه عند أهله
نوره
ينظر في الفصول الثلاثه
ورسوم الدراسات في الجامعات الحكوميه في جميع الجامعات والنظر في وظائف التعلم
ابو حمد
نبارك لك معالى الوزير وندعو لك بالتوفيق. هناك فئه من الخريجين(التربيه الخاصه)(مسار الصم).يحتاجون لفته من معاليه بأتاحه الفرصه لهم بالتوظيف كمعلمين او يجاد حل اخر. لهم بتغيير التخصص باتاحه الفرصه لهم بدورات مكثفه تمكنهم من خدمه وطنهم.وااحصول على مصدر الرزق.
ظافر القحطاني
خدمتي آنا وزوجتي 25سنه موظفين مستخدم حارس مدرسة ولم نحصل علي ترقيات
نحن على فئة (ب)
نحن نستحق (د)
باقي لى 1سنه على التقاعد
(نتمنى من الله ثم من معالي وزير التربية والتعليم الجديد ان ينظر الى جميع الحراس والمستخدمين
ويكون لهم الحق في الحصول علي الترقية الذي يستحقه كل موظفي حراس المدارس
Sasass
تطبيق نظام التعليم المعتمد بالهيئة الملكية بالجبيل وينبع على جميع مدارس المملكة
بكل الحوافز والمزايا فقد اثبت جدارته
ويعتبر الافضل والمناسب في احداث نقله نوعية
بالتعليم بشكل عاجل والتحليق بالتعليم
في آفاق عليا ومراتب متقدمة لتحقيق تعليم أفضل طبقا ل رؤية 2030