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من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون Icon تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا Icon جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة Icon دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط Icon أمير عسير يشهد العفو عن مواطن قتل مقيمًا Icon 3 مقترحات بالإلغاء لوزير التعليم الجديد Icon تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة Icon الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره Icon

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من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء

2022-09-28 الساعة 4:43
من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء
المواطن - الرياض

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تفتح صحيفة “المواطن” باب المقترحات والأفكار لقرائها الكرام لتقديمها إلى وزير التعليم الجديد يوسف بن عبدالله البنيان، إيمانًا من الصحيفة بدور المواطنين الفعال في تقديم رؤى ومقترحات تناسب مرحلة التحول الكبرى التي تمر بها المملكة وبما يدفع بالعملية التعليمية إلى الأمام. تستهدف الخطوة أولياء الأمور والطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية وكذلك منسوبي ومنسوبات التعليم، حيث يمكن للراغبين في المشاركة التعليق من خلال موقع “المواطن” بما يجول داخلهم من مقترحات أو شكاوى أو أفكار، ليتم نقل وجهة نظرهم بموضوعية واحترافية إلى الوزير الجديد. وستكون هذه الأفكار والمقترحات مقدمة من قراء “المواطن” إلى وزير التعليم لمناقشتها وتسليط الضوء عليها والاستفادة منها لتطوير هذا القطاع الهام، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين يوسف البنيان وزيرًا للتعليم.      
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  • سعاد

    ارجوك اعد النظر في الفصول

  • ابو محمد

    نطلب من الوزير الجديد الغاء الترم الثالث

  • محمد الشمري

    نرجو من معاليه النظر في الوظائف التعليمية

  • معلم دون تعليم

    احتياط التربية الخاصة يا وزير التعليم

  • الشمري

    ترقيات منسوبي التعليم يا معالي الوزير راحت اعمارنا دون ترقيات !!

  • مواطن

    شكرا لصحيفة المواطن على اتاحة الفرصة عبر هذه النافذة
    اتمنى التوفيق لمعاليه
    وارجو اعادة النظر في الفصول الثلاثة

  • عبدالله البعداني

    اولا الله يوفقك وجعلك دخر للوطن وطال عمرك
    ثانيا النظر في موضوع اللغاء الفصل الثالث والدراسه برمضان وترجع كما كانت سابقا لانه يوجد صرفيات ومصروفات كثيره للطلبه والسواقين وطلبات المدارس التي لا توقف

  • عبدالله البعداني

    اولا الله يوفقك وجعلك دخر للوطن وطال عمرك
    ثانيا النظر في موضوع اللغاء الفصل الثالث والدراسه برمضان وترجع كما كانت سابقا لانه يوجد صرفيات ومصروفات كثيره للطلبه والسواقين وطلبات المدارس التي لا توقف

  • فهد المالكي

    انهم يحذف الفصل الدراسي الثالث

  • فهد

    النظر في موضوع الكليات التطبيقية الجديدة

  • فهد العلي

    ان تكون حركة نقل المعلمين من أهم أولولياته وينقل كل معلم ومعلمه عند أهله

  • نوره

    ينظر في الفصول الثلاثه
    ورسوم الدراسات في الجامعات الحكوميه في جميع الجامعات والنظر في وظائف التعلم

  • ابو حمد

    نبارك لك معالى الوزير وندعو لك بالتوفيق. هناك فئه من الخريجين(التربيه الخاصه)(مسار الصم).يحتاجون لفته من معاليه بأتاحه الفرصه لهم بالتوظيف كمعلمين او يجاد حل اخر. لهم بتغيير التخصص باتاحه الفرصه لهم بدورات مكثفه تمكنهم من خدمه وطنهم.وااحصول على مصدر الرزق.

  • ظافر القحطاني

    خدمتي آنا وزوجتي 25سنه موظفين مستخدم حارس مدرسة ولم نحصل علي ترقيات
    نحن على فئة (ب)
    نحن نستحق (د)
    باقي لى 1سنه على التقاعد

    (نتمنى من الله ثم من معالي وزير التربية والتعليم الجديد ان ينظر الى جميع الحراس والمستخدمين
    ويكون لهم الحق في الحصول علي الترقية الذي يستحقه كل موظفي حراس المدارس

  • Sasass

    تطبيق نظام التعليم المعتمد بالهيئة الملكية بالجبيل وينبع على جميع مدارس المملكة
    بكل الحوافز والمزايا فقد اثبت جدارته
    ويعتبر الافضل والمناسب في احداث نقله نوعية
    بالتعليم بشكل عاجل والتحليق بالتعليم
    في آفاق عليا ومراتب متقدمة لتحقيق تعليم أفضل طبقا ل رؤية 2030

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