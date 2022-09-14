كشف نادي النصر، عن الطقمين الثالث و الرابع الجديدة للفريق الكروي الأول، والذي يأتي من وحي التراث الأصيل للمملكة.

من وحي التراث الأصيل للمملكة

ونشر نادي النصر صورًا للاعبي الفريق وهم يرتدون الأطقم الجديدة والذي يأتي باللون الخزامي ونقوش السدو.

وقال نادي النصر على حسابه بموقع “تويتر”: “من وحي تراثنا الأصيل.. نفخر بثقافتنا.. بلون الخزامى ونقوش السدو.. نعلن لكم طقـم النصر الرابع”.

استعدادات النصر لمواجهة الباطن

وفي سياق متصل، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الاثنين الماضي، الاستعداد لمباراته المقبلة ضد نظيره الباطن ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وانطلق المران بتدريبات لياقية متنوعة، ثم الجري بسرعات مختلفة، قبل أن يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم تدريبات تكتيكية ومناورات كروية بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا.

ومن المقرر أن يحل العالمي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن على ملعبه في حفر الباطن، مساء بعد غد الخميس، وذلك في إطار مواجهات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل الباطن الترتيب بدون أي رصيد.