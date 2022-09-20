كشف المدرب في التطوير المهني فرحان بن مفضي، عن عدد من المهارات التي يجب أن يتقنها الشخص أثناء إجراء المقابلة الشخصية، حيث تساعده في الحصول على الوظيفة.

فيديو | هذه المهارات ستساعدك في الحصول على الوظيفة أثناء مقابلتك الشخصية #الراصد pic.twitter.com/CI9CngWn0z — الراصد (@alraasd) September 19, 2022

أبرز المهارات المهمة

وقال بن مفضي في تصريحات لبرنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن البعض يأتي إلى المقابلة الشخصية مرتبكًا ومتلعثمًا في الكلام، ما يفقده الوظيفة، لافتًا إلى أنه يرى أن المقابلة الشخصية ما هي إلا حصيلة تقديم الفرد لنفسه للأخرين ومعرفته التسويق لنفسه.

وأشار إلى أن هناك أفرادًا لا تمتلك مهارة التسويق لنفسها، لذلك من المهم التدرب عليها فضلًا عن كيفية صناعة الهوية الشخصية، ومعرفة طريقة الحديث وإتقان لغة الإشارة بشكل جيد.

التجهيز للمقابلة وتقديم الأفضل

وأكد ضرورة أن يجهز الإنسان نفسه للمقابلة، من الجوانب كافة إداريًا ومعرفيا ومهاريًا، وأن يعرف الشخص نقاط القوة والضعف لديه، حتى يقدم أفضل ما لديه عند المقابلة.

ولفت: “من يريد أن يوظفك يريد أن يرى أفضل ما لديك”