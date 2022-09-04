يتيح مهرجان العودة إلى الرياض للأطفال تنسيق أزيائهم المفضلة على اللوحات والمجسمات، عبر مجموعة من التحديات التي تهدف إلى تنسيق الصغار أفضل تشكيلة من الملابس المتناسقة في أقصر وقت ممكن.

ففي متجر “فاش مي أب” بمنطقة “ستوب آند شوب” يمارس الأطفال شغفهم في تنسيق الأزياء وتصميمها، إضافة إلى طباعة الصور على المنتجات التي يختارونها خلال وجودهم في زوايا المتجر، الذي يقدم مجموعة من الألعاب، والمسابقات، والفعاليات الممزوجة بمفاهيم التعليم والترفيه.

ألعاب يدوية شهيرة:

ويضم المتجر عددًا من الألعاب اليدوية الشهيرة، التي يتنافس عليها الأطفال للحصول على الهدايا المتنوعة، وسط أجواء حماسية تستقطب اهتمام الزوار من العائلات والأفراد، وتزيد التفاعل مع البرامج والفعاليات المتنوعة للمهرجان.

ويحظى زوار مهرجان العودة إلى الرياض، الذي يُمثل أول حدث من نوعه في المملكة، بأوقات ممتعة ومميزة في زوايا مناطقه المزودة بأشمل وأفضل العناصر الترفيهية، إضافة إلى مجموعة من أدوات الاستكشاف والمعرفة.

ويفتح المهرجان، الذي تتواصل فعالياته حتى الخامس من سبتمبر المقبل، أبوابه للزوار طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 6:00 مساءً حتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن 6:00 مساءً إلى 1:00 صباحًا في نهاية الأسبوع، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 ريالًا، ويمكن حجزها عبر الدخول إلى الرابط: https://www.ticketmx.com/ar/d/2010/riyadh-home-coming