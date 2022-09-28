Icon

شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون Icon تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا Icon جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة Icon دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط Icon أمير عسير يشهد العفو عن مواطن قتل مقيمًا Icon 3 مقترحات بالإلغاء لوزير التعليم الجديد Icon تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة Icon الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره Icon إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة محمد بن سلمان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
رحلة ثقافية تعكس الدلالات الحضارية

مهرجان القهوة السعودية ينطلق غدًا

2022-09-28 الساعة 2:49
مهرجان القهوة السعودية ينطلق غدًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تنطلق يوم غدٍ فعاليات مهرجان “القهوة السعودية” في مركز ذي أرينا للمعارض بالرياض، الذي تنظمه هيئة فنون الطهي بالتعاون مع وزارة الثقافة، للاحتفاء بالقهوة السعودية، وبتاريخها عبر رحلة ثقافية متكاملة تعكس الدلالات الحضارية المرتبطة بها، واقترانها بهوية المجتمع السعودي.

4 أقسام رئيسية

وسيستمر المهرجان في مدينتين أُخريين، حيث سينتقل بعد الرياض إلى جدة في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر في مركز سوبر دوم، ومن ثم للظهران في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر في “الظهران إكسبو”. ويتكون المهرجان من أربعة أقسام رئيسية؛ أولها: “فنجال الضيف” الذي سيضم فعاليات شجرة البن، والبيت الأخضر، ومنطقة العارضين، ومتحف الذهب الأخضر، ومنطقة للأطفال. أما القسم الثاني: “فنجال الكيف” فسيضم فعاليات تعاليل، وخبير القهوة، وتجربة التذوق، والقدوع، فيما يحتضن القسم الثالث: “فنجال السيف” فعاليات؛ حوار القهوة، وورش عمل، ومسابقة القهوة السعودية “درب الفنجال”. وسيخصص القسم الرابع للمطاعم المشتملة على عربات الأطعمة، وجلسات مخصصة للأكل.

عام القهوة السعودية

ويعد هذا المهرجان أحد أنشطة مبادرة “عام القهوة السعودية 2022″ التي أطلقتها وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة فنون الطهي، وبدعمٍ من برنامج جودة الحياة “أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030″؛ لتسليط الضوء على القهوة السعودية وعلاقتها الوثيقة بالتاريخ الثقافي للمملكة عبر تاريخٍ حافل بالعادات والتقاليد وقيم الكرم والضيافة. مهرجان القهوة السعودية ينطلق غدًا - المواطن
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جامعة PNU: نظام الفصول الثلاثة يرفع مستوى...
السعودية اليوم

جامعة PNU: نظام الفصول الثلاثة يرفع مستوى...

السعودية اليوم
إنشاء أسواق حرة بالمنافذ يعزز انتعاش اقتصاد...
السعودية اليوم

إنشاء أسواق حرة بالمنافذ يعزز انتعاش اقتصاد...

السعودية اليوم
جامعة الأميرة نورة تستحدث 14 مقررًا إلكترونيًا
السعودية اليوم

جامعة الأميرة نورة تستحدث 14 مقررًا إلكترونيًا

السعودية اليوم
مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن
أخبار أمنية

مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن

أخبار أمنية
قائد مركبة يراوغ بين المركبات والمرور يتدخل
أخبار أمنية

قائد مركبة يراوغ بين المركبات والمرور يتدخل

أخبار أمنية
الملك سلمان : ذكرى اليوم الوطني اعتزاز...
الملك سلمان

الملك سلمان : ذكرى اليوم الوطني اعتزاز...

الملك سلمان
ديوان المظالم يصدر الحكم في دعوى رفعها...
آخر الاخبار

ديوان المظالم يصدر الحكم في دعوى رفعها...

آخر الاخبار
الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ خطتها الميدانية مع...
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ خطتها الميدانية مع...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه