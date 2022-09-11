أسست الطاهية السعودية سمية الشويل أول أكاديمية في مجال المعجنات بجدة لإعطاء ورش خاصة بصناعة المخبوزات، حيث أطلقت عليها اسم “عيش”.

شغف بصناعة المخبوزات

وأوضحت المواطنة سمية الشويل: “أن شغفها بهذا المجال بدأ عام 2008 وأخذت كورسات فيما يتعلق بهذا الموضوع”.

وأضافت “قمت بعمل مشروع صغير من المنزل للكيك، ثم بدأ شغفي يتطور عن المخبوزات والعجائن”.

وتابعت الشويل: “ما دفعني لعمل تلك الأكاديمية أن هناك العديد من ورشات العمل عن المخبوزات في دول أخرى لكن لم يكن هناك في المملكة”، وذلك بحسب قناة “SBC”.