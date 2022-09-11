أسست الطاهية السعودية سمية الشويل أول أكاديمية في مجال المعجنات بجدة لإعطاء ورش خاصة بصناعة المخبوزات، حيث أطلقت عليها اسم “عيش”.
#استديو_SBC | طاهية سعودية تأسس أول اكاديمية في مجال المعجنات بـ #جدة. #قناة_SBC pic.twitter.com/bA8NcEEmo1
— SBC channel (@SBC_Channel) September 11, 2022
شغف بصناعة المخبوزات
وأوضحت المواطنة سمية الشويل: “أن شغفها بهذا المجال بدأ عام 2008 وأخذت كورسات فيما يتعلق بهذا الموضوع”.
وأضافت “قمت بعمل مشروع صغير من المنزل للكيك، ثم بدأ شغفي يتطور عن المخبوزات والعجائن”.
وتابعت الشويل: “ما دفعني لعمل تلك الأكاديمية أن هناك العديد من ورشات العمل عن المخبوزات في دول أخرى لكن لم يكن هناك في المملكة”، وذلك بحسب قناة “SBC”.
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