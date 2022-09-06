أعلن الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عن القبض على عدد من المتهمين بارتكاب جرائم متنوعة خلال الأيام الماضية.

وأعلن الأمن العام القبض على 7 مواطنين نقلوا 40 مخالفًا لنظام أمن الحدود في الليث، كما تم القبض على مواطن انتحل صفة غير صحيحة وسرق 3 مركبات في وضع التشغيل واستخدمها في ارتكاب حوادث جنائية.

في قبضة الأمن:

كما تم القبض على 5 أشخاص جمعوا أموالًا مجهولة المصدر وقاموا بتحويلها عبر حسابات كيانات محلية إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، وكذلك تم القبض على مواطنين سلبا مبلغ 88.750 ريالًا من مركبة نقل أموال مخصصة لتغذية أجهزة الصرف الآلي مستخدمين في الجريمة مركبة مسروقة.