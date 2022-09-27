مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن

مشاجرة:

سرقة وسطو:

أعلن الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عن القبض على عدد من المتهمين بارتكاب جرائم متنوعة خلال الأيام الماضية.وأكد الأمن العام أنه تم القبض على 6 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة بينهم بأحد الأماكن العامة، كما تم القبض على 7 مواطنين ظهروا في فيديو لمشاجرة بينهم في أحد الأماكن العامة.كذلك تم القبض على مواطنين ارتكبا حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع والمتاجرة بها، كما تم القبض على مواطن ظهر في فيديو وهو يقود مركبة بدون لوحات وصدم مركبات رسمية والهروب من الموقع.