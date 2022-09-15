تسبب انتشار مكاتب تأجير السيارات في حي قرطبة بالعاصمة الرياض، في حالة من الإزعاج لأحد المواطنين الذي قرر عرض بيته للبيع بسبب ذلك.

فيديو | مواطن في الرياض يبيع منزله بسبب كثرة سيارات "مكاتب التأجير".. وسكان الحي لـ #الراصد: نشاهد تسترا تجاريا ولا يوجد تجاوب مع شكوانا pic.twitter.com/OC9fl1x83E — الراصد (@alraasd) September 15, 2022

وتفصيلًا، عرض برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” تقريرًا مصورًا من داخل حي قرطبة في الرياض حيث تم تحويل الحي إلى ما يشبه موقف السيارات، بسبب كثرة مكاتب التأجير ووقوف السيارات أمامها”.

انتشار مكاتب تأجير السيارات

وفي السياق، شكا عدد من أهالي الحي من مكاتب التأجير المنتشرة والتي ترتكب مخالفات كثيرة في الحي وتضطر البعض إلى ترك منازلهم.

وقال أحد المواطنين لبرنامج “الراصد”: “عرضت بيع منزلي رغم أني مرتاح فيه وقريب من عملي بسبب محال تأجير السيارات”.

بينما قال آخرون من سكان الحي: “نشاهد تسترًا تجاريًا ولا يوجد تجاوب مع شكوانا رغم حالة الانزعاج التي نشعر بها من كثرة السيارات، التي حولت الحي مثل ما يشبه صناعية السيارات”.