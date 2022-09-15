نشرت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، تفاصيل مواقع ومواعيد عروض القوات الجوية في اليوم الوطني 92 للسعودية.

وجاءت تفاصيل عروض القوات الجوية في اليوم الوطني كالتالي:

تعرّف على مواقع ومواعيد عروض القوات الجوية في #اليوم_الوطني_٩٢ .

شاهد الصور لمعرفة التفاصيل. pic.twitter.com/YSgnZLi1AF — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 15, 2022

طائرات القوات الجوية جاهزة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع، أن طائرات القوات الجوية جاهزة للاستعراض في سماء 14 مدينة احتفاء بـ”اليوم الوطني السعودي 92″.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، مقطع فيديو يوضح الاستعدادات التي أجرتها القوات الجوية الملكية. طائرات القوات الجوية جاهزة للاستعراض في سماء 14 مدينة احتفاء بـ ⁧#اليوم_الوطني_٩٢⁩ 🇸🇦 pic.twitter.com/yQqxA0gTWp — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 13, 2022

وتضمن المقطع تجهيزات عرض الطائرات المظلية المشاركة في العروض الجوية لـ”اليوم الوطني السعودي 92″.