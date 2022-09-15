نشرت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، تفاصيل مواقع ومواعيد عروض القوات الجوية في اليوم الوطني 92 للسعودية.
وجاءت تفاصيل عروض القوات الجوية في اليوم الوطني كالتالي:
تعرّف على مواقع ومواعيد عروض القوات الجوية في #اليوم_الوطني_٩٢ .
شاهد الصور لمعرفة التفاصيل. pic.twitter.com/YSgnZLi1AF
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 15, 2022
طائرات القوات الجوية جاهزة
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع، أن طائرات القوات الجوية جاهزة للاستعراض في سماء 14 مدينة احتفاء بـ”اليوم الوطني السعودي 92″.
طائرات القوات الجوية جاهزة للاستعراض في سماء 14 مدينة احتفاء بـ #اليوم_الوطني_٩٢ 🇸🇦 pic.twitter.com/yQqxA0gTWp
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 13, 2022
وتضمن المقطع تجهيزات عرض الطائرات المظلية المشاركة في العروض الجوية لـ”اليوم الوطني السعودي 92″.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أوضحت أن موعد الإجازة الرسمية للاحتفال باليوم الوطني سيكون يوم الجمعة الموافق 27 من صفر 1444، الموافق 23 من سبتمبر 2022.
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