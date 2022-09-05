أثار البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي روما الجدل، وذلك بعد الخسارة من نادي أودينيزي برباعية دون رد أمس الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لـ موسم 2022/2023.

وقال مورينيو بعد خسارة الجيالوروسي: ” من الأفضل الخسارة برباعية دون رد بدلًا من الخسارة في 4 مباريات متتالية بهدف دون مقابل”.

وأضاف: ” الخسارة من أودينيزي هي خسارة 3 نقاط وليس خسارة 12 نقطة، سنمضي قدمًا نحو تحقيق هدفنا”.

وتابع مورينيو: ” سنغلق صفحة الدوري الإيطالي ونركز على مواجهة نادي لودجوريتس البلغاري في الدوري الأوروبي”.

وكان الرباعي ” أودوجي ولازار وروبيرتو بيريرا وساندي لوفريتش” سجلوا رباعية أودينيزي أمام فريق العاصمة الإيطالية أمس.

أول خسارة لـ روما في الموسم

روما تعرض لأول خسارة له في الموسم الحالي بالدوري الإيطالي، حيث تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الخامس وبفارق نقطة واحدة عن نادي نابولي المتصدر.

وتُختتم اليوم الاثنين مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي بإقامة 3 مباريات وهم ” ساليرنيتانا ضد إمبولي، مونزا ضد أتالانتا، تورينو ضد ليتشي”.

وكانت مباريات الجولة الخامسة بدأت أول أمس السبت” بتعادل يوفنتوس مع فيورنتينا، وفوز ميلان على إنتر ميلان بثلاثية مقابل هدفين، وفوز نابولي على لاتسيو بهدفين لهدف”.

وفي يوم أمس ” تعادل ساسولو سلبًا مع كريمونيزي، أما بولونيا فتعادل مع سبيزيا بهدفين لكل فريق، وفاز هيلاس فيرونا على سامبدوريا بهدفين لهدف، وفاز أودينيزي على روما برباعية دون رد”.