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يستعد لقيادة الأهلي

موسيماني يرفع راية التحدي

2022-09-29 الساعة 4:55
موسيماني يرفع راية التحدي
المواطن - مروة نبيل

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رفع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني راية التحدي في تجربته الجديدة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

موسيماني يتحدى

وعقد موسيماني مؤتمرًا صحافيًا في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، قبل السفر إلى السعودية وبدء مشواره مع الأهلي، حيث صعوبة مهمته الجديدة، إلا أنه أكد على قبوله التحدي وقيادة الفريق إلى دوري المحترفين مجددًا.
موسيماني
المدرب الجنوب إفريقي
وظهرت من تصريحات المدرب الجنوب إفريقي رغبته في خوض تجربة جديدة بتحديات كبيرة، معتبرًا أن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري يلو مغامرة، إلا أنه قبل بهذا التحدي. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 8 نقاط، ويطمح في الاستعداد بشكل جيد خلال فترة التوقف الحالية، أملًا في التألق وتحقيق الانتصارات.
الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

تحديات ناجحة

ويملك موسيماني في مسيرته التدريبية العديد من التحديات الناجحة، الأمر الذي حفزه لقبول تجربة الأهلي في دوري يلو، حيث قاد صن داونز الجنوب إفريقي، لحصد العديد من الألقاب المحلية والقارية. وقاد المدرب الجنوب إفريقي، صن داونز لحصد لقب دوري أبطال إفريقي على حساب الزمالك المصري، والمشاركة في كأس العالم للأندية. وواصل موسيماني نجاحاته، وتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، ليعيده إلى منصات التتويج القارية بعد غياب لعدة سنوات، وتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين، وحصد برونزية مونديال الأندية مرتين.
بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري
المدرب الجنوب إفريقي
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