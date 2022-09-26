موسيماني يسعى لإعادة الأهلي إلى مكانته

تطمح جماهير النادي الأهلي في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز تحت قيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
التألق مع موسيماني
ونجحت إدارة النادي الأهلي المكلفة برئاسة وليد معاذ في التعاقد مع موسيمانيلقيادة الفريق الأول لكرة القدم في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى هذا الموسم.
ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يضم لقطات للمدرب مع النادي الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي، مشيدًا بتعاقد الراقي معه.
وعلق قائلًا: “الأهلي السعودي تعاقد مع واحد من أنجح المدربين في إفريقيا.. هل يكون موسيماني سببًا في عودة هذا النادي العملاق لمكانته الطبيعية محليًا وقاريًا؟”.
وكان المدرب الجنوب إفريقي قد وجه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، بعد توليه مهمة تدريب الفريق، مؤكدًا أنه يسعى لكتابة التاريخ وإسعادهم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
الأهلي هذا الموسم
ولم يظهر الأهلي بالمستوى المتوقع في بداية مشواره بدوري يلو، حيث تعادل سلبيًّا مع العروبة، وخسر ضد الأخدود، قبل أن ينتفض بالفوز على الخلود، ثم التعادل الإيجابي أمام القيصومة، وكسب أُحد بثلاثية نظيفة.
ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز السابع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 8 نقاط، ويطمح في الاستعداد بشكل جيد خلال فترة التوقف الحالية، أملًا في التألق وتحقيق الانتصارات.