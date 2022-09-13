روى المحامي عبدالله الجندي قصة مدير احتال عليه أحد موظفيه الوافدين بأخذ الرقم السري للنفاذ الوطني ليكتشف المدير لاحقًا بأنه مدين بربع مليون.

فيديو | المحامي د. عبدالله الجندي يروي قصة مدير احتال عليه أحد موظفيه الوافدين بأخذ الرقم السري للنفاذ الوطني ليكتشف المدير لاحقا بأنه مدين بربع مليون #الراصد pic.twitter.com/YSmqvdoZqh — الراصد (@alraasd) September 13, 2022

تفاصيل الواقعة:

وقال الجندي خلال تصريحات إلى برنامج الراصد المذاع على الإخبارية، إن المدير منح كلمة المرور الخاصة بالنفاذ الوطني لأحد الموظفين لديه لمتابعة القضايا في المحاكم ثم تفاجأ المدير أن هناك سندًا بأمر محرر باسمه بمبلغ ربع مليون ريال.

وتابع أنه أثناء نقل كفالة الشخص تقدم الموظف بهذا السند ولم يعلم المدير عنه أي شيء، وكل هذا بسبب استغلال كلمة المرور.