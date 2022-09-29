موعد إطلاق مهرجان أوتلت للعلامات التجارية العالمية

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إطلاق فعاليات مهرجان أوتلت للتسوق، وسط مجموعة من العلامات التجارية العالمية بأسعار مخفضة خلال الفترة 1- 14 أكتوبر المقبل، وتقام فعالياته بحي الرحاب، غربي العاصمة الرياض. أضخم مهرجان للتسوق: ويعد أوتلت أضخم مهرجان سعودي للتسوق بين العلامات التجارية العالمية بأسعار مخفضة، حيث يجمع عددًا من الماركات الشهيرة، وخيارات متنوعة من المتعة والتسوق، إذ يضم أكثر من مليوني قطعة، تعود صناعتها لنحو 1500 علامة تجارية عالمية. تخفيضات حصرية: ويقدم المهرجان تخفيضات حصرية تصل نسبتها إلى 70%، وسط منتجات صممها خبراء عالميون في مجالات الأزياء والإكسسوارات وأدوات التجميل، فضلًا عن تميز أروقته بتصاميمها الخارجية، ذات الطابع الإغريقي في منطقة تسوق مفتوحة. ويضم المهرجان، مناطق ترفيهية مخصصة للأطفال، وعددًا من المطاعم والمقاهي المتخصصة في توفير خيارات متنوعة للزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها. ويفتح أوتلت أبوابه لجميع الزوار عبر تذاكر مجانية طيلة فترة إقامته، التي ستنتهي في 14 أكتوبر المقبل، يوميًّا من الساعة 3 مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل، ويمكن حجز تذاكر الدخول المجاني للزوار عبر تطبيق وموقع Ticket MX، كما يمكن حجز تذاكر الـ VIP والـVVIP من خلال تطبيق وموقع “باركي”.

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