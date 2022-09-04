سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد، مواجهة قوية أمام فريق وست هام يونايتد عصر الأحد المقبل في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لـ موسم 2022/2023.

وكان فريق المدرب الإنجليزي إيدي هاو تعادل بدون أهداف مع نادي كريستال بالاس أمس السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل في المركز الحادي عشر

ويتواجد الماجبيز حاليًا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد سبع نقاط.

وخسر فريق المدرب إيدي هاو أمام ليفربول في الجولة الخامسة بعد أن كان متفوقًا بهدف دون رد سجله السويدي ألكسندر إسحاق، ثم تعادل مع كريستال بالاس بالجولة السادسة ليفقد الفريق خمس نقاط من أصل ستة في آخر مباراتين.

ويسعى نيوكاسل إلى تحقيق نتائج إيجابية في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي من أجل التواجد في المربع الذهبي للبطولة مع نهاية الموسم.

وفي مباريات أمس السبت في الدوري الإنجليزي، تعادل إيفرتون مع ليفربول بدون أهداف، وفاز تشيلسي على وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، وتعادل نيوكاسل بدون أهداف مع كريستال بالاس، بينما فاز توتنهام على نادي فولهام بهدفين لهدف، أما بورنموث فحقق فوزًا مهمًّا على نوتنجهام فورست بثلاثية مقابل هدفين، أما وولفرهامبتون ففاز على ساوثهامبتون بهدف دون رد، وفاز برينتفورد على ليدز يونايتد بخماسية مقابل هدفين، وتعادل مانشستر سيتي مع أستون فيلا بهدف لكل فريق.