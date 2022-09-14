كشف الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي عبر “تويتر” عن موعد المباريات الثمانية الودية لـ الأخضر تحضيرًا لكأس العالم 2022 بقطر.

موعد مباريات الأخضر:

المنتخب السعودي سيواجه منتخبي الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية يومي 23 و27 سبتمبر الجاري خلال معسكر المنتخب السعودي في إسبانيا.

وفي أكتوبر المقبل، يخوض المنتخب السعودي 3 مباريات أمام منتخبات “مقدونيا يوم 22 أكتوبر، ألبانيا يوم 26 أكتوبر، هوندوراس يوم 30 أكتوبر” وجميع المباريات تُقام في أبو ظبي بالإمارات.

وفي نوفمبر المقبل سيواجه الأخضر منتخبات “آيسلندا يوم 6 نوفمبر في الإمارات، منتخب بنما يوم 10 نوفمبر في الإمارات، المنتخب الكرواتي يوم 16 نوفمبر في الرياض”.

وفي وقت سابق، طالب الناقد الرياضي تركي الغامدي، ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وجميع مسؤوليه بضرورة التدخل لحماية المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ومدربه الفرنسي هيرفي رينارد بعد الآراء التي وُصفت بالمسيئة والهادمة بعد كشفه عن قائمة الأخضر لمعسكر سبتمبر المقرر إقامته بمدينة إليكانتي الإسبانية.