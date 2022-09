ينتظر العديد من محبي الأعمال الغامضة والمثيرة مسلسل 1899 وهو عمل تلفزيوني ملحمي ألماني، وقد ارتبط اسمه بمسلسل Dark في الآونة الأخيرة لأنه من نفس صناع العمل المشوق ومنهم جانتجي فريزيه وباران بو أودار.

يركز المسلسل على مجموعة من المهاجرين الأوروبيين من خلفيات وألوان وأعراق مختلفة، لكن يجمعهم فكرة واحدة، وهي بناء حياة جديدة حيث يغادرون لندن على متن باخرة للاتجاه إلى مدينة نيويورك، وفي البداية يبدو المسلسل وكأنه حكاية بسيطة عن الرحلة، لكن مع تطور الأحداث يواجهون سفينة مهاجرين أخرى في عرض البحر وعندها تبدأ رحلتهم بالتحول إلى كابوس.

