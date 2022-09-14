ينتظر العديد من محبي الأعمال الغامضة والمثيرة مسلسل 1899 وهو عمل تلفزيوني ملحمي ألماني، وقد ارتبط اسمه بمسلسل Dark في الآونة الأخيرة لأنه من نفس صناع العمل المشوق ومنهم جانتجي فريزيه وباران بو أودار.

حبكة مسلسل 1899

يركز المسلسل على مجموعة من المهاجرين الأوروبيين من خلفيات وألوان وأعراق مختلفة، لكن يجمعهم فكرة واحدة، وهي بناء حياة جديدة حيث يغادرون لندن على متن باخرة للاتجاه إلى مدينة نيويورك، وفي البداية يبدو المسلسل وكأنه حكاية بسيطة عن الرحلة، لكن مع تطور الأحداث يواجهون سفينة مهاجرين أخرى في عرض البحر وعندها تبدأ رحلتهم بالتحول إلى كابوس.

What we know is just a drop in the ocean. From the creators of DARK, comes 1899 — their next mind-bending mystery. pic.twitter.com/W1DbDP7aHR — Netflix (@netflix) September 13, 2022

فريق التمثيل

أعلن صناع العمل عن الممثلين المشاركين في مسلسل 1899 لكن لم يتبين أي ممثل سيؤدي دور أي شخصية إلا ممثل واحد، وهذه هي القائمة التي تم الإعلان عنها:

إميلي بيتشام (بدور مورا فرانكلين)، أنورين بارنارد، أندرياس بيتشمان، ميغيل برناردو، أنطون ليسر، لوكاس لينجارد تونسين، روزالي كريج، كلارا روساجر، ماريا إروولتر، مارتن جريس روزنتال، يان جايل، ماتيلد أوليفر، خوسيه بيمنتاو، إيزابيلا وي، غابي وونغ، جوناس بلوكيه، فلين إدواردز، ألكسندر ويلوم.

موعد عرض 1899

يبدأ عرض المسلسل على Netflix في أواخر عام 2022، لكن سيذاع أول حلقتين في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي السابع والأربعين في 14 سبتمبر 2022.

مسلسل 1899 وDark

حتى الآن لا يوجد سوى الدعاية حول المسلسل القادم 1899، ويعرض الإعلان التشويقي وجوه إحدى الشخصيات من سلسلة Dark، ويتكهن بعض المتابعين بأن هذا يمكن أن يكون عرضًا أو تكملة لسلسلة Dark، لكن لم تؤكد الشبكة أيًا من ذلك.