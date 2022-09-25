موعد مباراة اعتزال نواف الخالدي

مسيرة نواف الخالدي

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تُقام مباراة الهلال ضد نادي القادسية الكويتي مساء اليوم الأحد بحفل اعتزال الحارس الكويتي نواف الخالدي. وكان الخالدي قد أعلن من قبل عن سعادته بموافقة الهلال على المشاركة في مباراة اعتزاله، مؤكدًا أنه لن ينسى هذا الموقف طوال حياته من فريق يُعتبر عشقًا له منذ الطفولة وحتى الآن. كما أعلن الخالدي أن مباراة اعتزاله ستشهد الكثير من الفعاليات والمفاجآت التي سوف سيستمتع بها الجمهور الكويتي والخليجي.ولعب الخالدي مع القادسية خلال الفترة من 2001 إلى 2017 وفاز مع القادسية بالدوري الكويتي في تسع مناسبات وكأس ولي العهد 7 مرات وكأس أمير الكويت 7 مرات وفاز بكأس السوبر الكويتي 4 مرات وكأس الاتحاد الآسيوي في مناسبة واحدة.وسوف تُنقل مباراة اعتزال نواف الخالدي عبر قناتي Kuwait Sports Hd و KSA Sports 1 HD في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة. وكانت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال طارت أمس السبت إلى الكويت، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي القادسية في اعتزال الخالدي. ولم يسافر الكولومبي جوستافو كويلار للكويت، لمعاناته من إصابة في عضلة الساق الخلفية.