موعد مباراة السعودية وأمريكا والقناة الناقلة

توقيت مباراة السعودية وأمريكا

عقم تهديفي

تنطلق غدًا الثلاثاء مباراة السعودية وأمريكا في إطار لقاء ودي بين الفريقين تحضيرًا لنهائيات كأس العالم 2022 التي تنطلق بعد أقل من شهرين في قطر.مباراة السعودية وأمريكا تنطلق غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نويفا لا كوندومينا بمدينة مورسيا الإسبانية، حيث تُنقل المباراة عبر قناة SSC. وكان المنتخب السعودي تعادل مع منتخب الإكوادور وديًا يوم الجمعة الماضية بدون أهداف، بينما خسر المنتخب الأمريكي أمام المنتخب الياباني وديًا بهدفين دون رد.المنتخب الأمريكي في المجموعة الثانية بنهائيات كأس العالم في قطر مع منتخبات ” إيران وإنجلترا وويلز”. المنتخب السعودي بالمجموعة الثالثة مع منتخبات” الأرجنتين والمكسيك وبولندا”.وفي سياق آخر، يبحث المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن حل مشكلة عدم تسجيل الأهداف والعقم التهديفي التي عانى منها الأخضر في آخر 3 مباريات ودية.وكان المنتخب السعودي خسر من كولومبيا وفنزويلا في يونيو الماضي بهدف دون رد، وتعادل مع منتخب الإكوادور، لذلك يرغب رينارد في توفير فقرة تدريبية هجومية للاعبي الأخضر لطمأنة الجماهير على المستوى الهجومي للفريق. وما يمر به الأخضر أعاد إلى الأذهان ما حدث قبل 10 سنوات حيث لم يسجل المنتخب السعودي في 3 مباريات متتالية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2012 حيث خسر الأخضر من العراق في مباراة رسمية وإسبانيا والجابون في مباراتين وديتين.