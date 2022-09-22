تنطلق مباراة السعودية والإكوادور غدًا الجمعة، وذلك في أول لقاء ودي يخوضه الأخضر في توقف سبتمبر الدولي استعدادًا لـ كأس العالم 2022 بـ قطر.

مباراة السعودية والإكوادور:

وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام في مدينة مورسيا الإسبانية، وتنقل عبر قنوات SSC.

الأخضر كان تقابل من قبل مع المنتخب الكولومبي من قبل في إسبانيا وديًّا وخسر تلك المواجهة.

وسيواجه المنتخب السعودي، نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء المقبل وديًّا في ثاني المواجهات لتوقف سبتمبر الدولي.

المواجهات المتبقية:

وفي أكتوبر المقبل، يخوض المنتخب السعودي 3 مباريات أمام منتخبات “مقدونيا يوم 22 أكتوبر، ألبانيا يوم 26 أكتوبر، هوندوراس يوم 30 أكتوبر” وجميع المباريات تُقام في أبو ظبي بالإمارات.

وفي نوفمبر المقبل سيواجه الأخضر منتخبات “آيسلندا يوم 6 نوفمبر في الإمارات، منتخب بنما يوم 10 نوفمبر في الإمارات، المنتخب الكرواتي يوم 16 نوفمبر في الرياض”.