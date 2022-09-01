تنطلق غدًا الجمعة مباراة السعودية والعراق، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب التي تحتضنها مدينة وهران الجزائرية.

توقيت مباراة السعودية ضد العراق

ويلعب المنتخب السعودي للناشئين أمام العراق، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت الجزائر (السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب مستغانم في وهران.

واختتم المنتخب السعودي تدريباته لمواجهة العراق بحصة على ملعب المدينة الأولمبية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا.

وكان المنتخب السعودي للناشئين خسر أمام مصر في دور المجموعات، ثم فاز على منتخبي سوريا ولبنان، ليتأهل لمواجهة منتخب العراق.

وغدًا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، يلعب المنتخب المصري مع المنتخب المغربي في دور الثمانية.