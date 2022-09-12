تنطلق مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء بإقامة 7 مباريات.

وتُقام مباراتان في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة وهم ” فيكتوريا بلزن التشيكي ضد إنتر ميلان الإيطالي” و ” سبورتينج لشبونة البرتغالي ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي”.

وتبدأ 5 مباريات في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة وهم ” ليفربول الإنجليزي ضد أياكس أمستردام الهولندي، باير ليفركوزن الألماني ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، بورتو البرتغالي ضد كلوب بروج البلجيكي، بايرن ميونخ الألماني ضد برشلونة الإسباني، أوليمبيك مارسيليا الفرنسي ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني”.

نتائج الجولة الأولى بـ دوري أبطال أوروبا

وكانت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا انطلقت الثلاثاء الماضي بفوز دينامو زغرب الكرواتي على تشيلسي الإنجليزي، فوز بوروسيا دورتموند الألماني على كوبنهاجن الدنماركي، تعادل إيجابي بين ريد بول سالزبورغ النمساوي وميلان الإيطالي، فوز مانشستر سيتي الإنجليزي على إشبيلية الإسباني، فوز باريس سان جيرمان الفرنسي على يوفنتوس الإيطالي، فوز بنفيكا البرتغالي على ماكابي حيفا من الكيان الصهيوني، فوز ريال مدريد الإسباني على سيلتيك الإسكتلندي، فوز شاختار دونيتسك الأوكراني على لايبزيج الألماني.

وتواصلت مباريات الجولة الأولى يوم الأربعاء الماضي حيث فاز أياكس على جلاسكو رينجرز الإسكتلندي وفاز سبورتينج لشبونة على فريق فرانكفورت، بينما فاز نابولي الإيطالي على ليفربول وفاز أتلتيكو مدريد على بورتو، وفاز كلوب بروج على نادي باير ليفركوزن، وفاز برشلونة على فيكتوريا بلزن، وفاز بايرن ميونخ على إنتر ميلان بينما فاز توتنهام على فريق مارسيليا.