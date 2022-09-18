يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مجموعة من مباريات اليوم القوية في الدوريات ” الإنجليزي والإسباني والإيطالي” لـ موسم 2022/2023.

أهم مباريات اليوم بـ الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي

في الدوري الإنجليزي ” إيفرتون سيواجه ويست هام يونايتد في الرابعة والربع عصرًا بتوقيت المملكة”.

وفي الدوري الإسباني ” فياريال يواجه إشبيلية في الخامسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، ريال سوسيداد ضد إسبانيول في السابعة والنصف مساءً، ريال بيتيس ضد جيرونا في السابعة والنصف مساءً، أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في العاشرة مساءً”.

وفي الدوري الإيطالي ” كريمونيزي يواجه لاتسيو في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، مونزا ضد يوفنتوس في الرابعة عصرًا، روما ضد أتالانتا في السابعة مساءً، ميلان ضد نابولي في العاشرة إلا ربع مساءً”.

وبالدوري الألماني ” يونيون برلين يواجه فولفسبورغ في الرابعة والنصف عصرًا، بوخوم ضد كولن في السادسة والنصف مساءً”.

وفي الدوري الفرنسي ” ليون يواجه باريس سان جيرمان في العاشرة إلا ربع مساءً”.