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موقف إنساني قبيل استشهاد الكليب

2022-09-26 الساعة 5:47
موقف إنساني قبيل استشهاد الكليب
المواطن - الرياض

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كشف شقيق الشهيد وكيل رقيب فهد بن سالم الكليب الذي وافته المنية إثر حادث مروري أثناء تأديته لمهام عمله، خلال فعاليات اليوم الوطني، عن موقف إنساني قام به الشهيد قبيل لحظات من وفاته.   وخلال استضافته مع قناة الإخبارية قال شقيق الشهيد إن وكيل الرقيب – وبحسب المعلومات الأولية – قام بمساعدة الأسرة التي كانت تريد عبور الطريق إلى الجهة الأخرى أي الطريق الموازي وتوجه إلى النقطة الأمنية التي يعمل بها لكن وافته المنية قبل أن يصل إليها.

شارع الشهيد الكليب

وكان الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، أمانة محافظة الأحساء وجه بتسمية أحد شوارع المحافظة، باسم الشهيد. وقدم سمو نائب أمير المنطقة الشرقية التعزية لذوي الفقيد في اتصال هاتفي، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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