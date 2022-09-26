موقف إنساني قبيل استشهاد الكليب

فيديو | قبل أن يستشهد بلحظات..



عمل إنساني أقدم عليه وكيل رقيب فهد الكليب لحمايته عائلة



التفاصيل مع أخ الشهيد #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/4rus8rdUFs