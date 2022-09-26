موقف إنساني قبيل استشهاد الكليب

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وخلال استضافته مع قناة الإخبارية قال شقيق الشهيد إن وكيل الرقيب – وبحسب المعلومات الأولية – قام بمساعدة الأسرة التي كانت تريد عبور الطريق إلى الجهة الأخرى أي الطريق الموازي وتوجه إلى النقطة الأمنية التي يعمل بها لكن وافته المنية قبل أن يصل إليها.
فيديو | قبل أن يستشهد بلحظات..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 26, 2022
عمل إنساني أقدم عليه وكيل رقيب فهد الكليب لحمايته عائلة
التفاصيل مع أخ الشهيد #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/4rus8rdUFs