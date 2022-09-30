موقف إنساني مؤثر لحارسة أمن بالطائف

تفاصيل القصة:

مطالبة بتكريمها:

انتشر مقطع فيديو كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي أسر قلوب المواطنين والمقيمين.ووثق المقطع المتداول كيفية تعامل حارسة أمن في أحد المواقع بمدينة الطائف مع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة كان يشعر بالبرودة الشديدة. وظهرت فاطمة الزهراني تقوم بتدفئة الشخص جيدًا بوضع عباءة عليه، وتتعامل بلطف معه.وأوضحت فاطمة أنها تعمل كحارسة أمن في متجر للكماليات، لافتة إلى أن القصة بدأت عندما دخل الشاب من البوابة مبتسمًا ثم غاب لـ10 دقائق، لكنها لاحظت عندما عاد أن وجهه أصفر فسألته عن السبب، ليرد بأنه يشعر بالبرد، بحسب “العربية.نت”. كما أضافت أنها أخرجته من مكانه ووضعت عباءة على كتفيه، ثم قدمت له القهوة ووفرت له مكانًا دافئًا.وأكدت أنها لم تكن على علم بتوثيق الكاميرات للموقف، موضحة أن أسرة الشاب هي التي ساهمت في نشر الفيديو بعد أن قدموا الشكر لها. يشار إلى أن رواد مواقع التواصل تفاعلوا بكثرة مع الفيديو، الذي التقطته كاميرات المراقبة، مطالبين بتكريم حارسة الأمن لموقفها الإنساني.