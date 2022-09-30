Icon

الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا Icon ضبط مواطن أشعل النار في 3 مركبات بالرياض Icon ولي العهد يعلن استراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية Icon التعليم تلغي اختبارات الفترتين Icon محمد بن سلمان جعل السعودية قوة عالمية Icon فندق القمر قد يأتي لـ السعودية Icon إعلان نتائج القبول المبدئي بالأمن العام Icon من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع أحد ذوي الاحتياجات

موقف إنساني مؤثر لحارسة أمن بالطائف

2022-09-30 الساعة 12:20
موقف إنساني مؤثر لحارسة أمن بالطائف
المواطن - الطائف

مواضيع ذات علاقة

انتشر مقطع فيديو كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي أسر قلوب المواطنين والمقيمين.
ووثق المقطع المتداول كيفية تعامل حارسة أمن في أحد المواقع بمدينة الطائف مع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة كان يشعر بالبرودة الشديدة. وظهرت فاطمة الزهراني تقوم بتدفئة الشخص جيدًا بوضع عباءة عليه، وتتعامل بلطف معه.

تفاصيل القصة: 

وأوضحت فاطمة أنها تعمل كحارسة أمن في متجر للكماليات، لافتة إلى أن القصة بدأت عندما دخل الشاب من البوابة مبتسمًا ثم غاب لـ10 دقائق، لكنها لاحظت عندما عاد أن وجهه أصفر فسألته عن السبب، ليرد بأنه يشعر بالبرد، بحسب “العربية.نت”. كما أضافت أنها أخرجته من مكانه ووضعت عباءة على كتفيه، ثم قدمت له القهوة ووفرت له مكانًا دافئًا.

مطالبة بتكريمها: 

وأكدت أنها لم تكن على علم بتوثيق الكاميرات للموقف، موضحة أن أسرة الشاب هي التي ساهمت في نشر الفيديو بعد أن قدموا الشكر لها. يشار إلى أن رواد مواقع التواصل تفاعلوا بكثرة مع الفيديو، الذي التقطته كاميرات المراقبة، مطالبين بتكريم حارسة الأمن لموقفها الإنساني.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فوائد صحية مذهلة لـ البرقوق في حال...
صحة وطب‎

فوائد صحية مذهلة لـ البرقوق في حال...

صحة وطب‎
السعودية تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في...
السعودية اليوم

السعودية تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في...

السعودية اليوم
أكبر استعراض جوي احتفالًا باليوم الوطني
السعودية اليوم

أكبر استعراض جوي احتفالًا باليوم الوطني

السعودية اليوم
هل يصرف حساب المواطن للتابعين إذا كان...
حساب المواطن

هل يصرف حساب المواطن للتابعين إذا كان...

حساب المواطن
البندري الحربي لـ”المواطن”: لا حد لطموحي
الأزياء والموضة‎

البندري الحربي لـ”المواطن”: لا حد لطموحي

الأزياء والموضة‎
مارسيل كولر مدربًا لـ الأهلي المصري
الرياضة العالمية

مارسيل كولر مدربًا لـ الأهلي المصري

الرياضة العالمية
عروض تحبس الأنفاس في سماء الرياض
حصاد اليوم

عروض تحبس الأنفاس في سماء الرياض

حصاد اليوم
في الأسبوع الثاني.. انتظام العملية التعليمية في...
السعودية اليوم

في الأسبوع الثاني.. انتظام العملية التعليمية في...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه