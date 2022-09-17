سردت بشاير الظفيري، الممرضة بمستشفى حفر الباطن المركزي، قصة موقف إنساني مع أحد الأطفال الذي توفي والداه في حادث.

بشاير الظفيري – ممرضة بمستشفى حفر الباطن المركزي تروي لسيدتي قصة الموقف الإنساني لها مع طفل توفي والديه في حادث #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/0xSOXBUr1T — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 17, 2022

موقف مؤثر:

وقالت الظفيري خلال مداخلة إلى برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية إن موقفها مع الطفل يوسف الذي فقد والديه في حادث، نبع من واجبها كممرضة وإنسانة في المقام الأول.

وكشفت أن التحدي الذي واجهته في ذلك الموقف منذ 8 سنوات تمثل في كيفية الموازنة بين الحالة الصحية للمريض وبين الحس الإنساني خاصة كون المريض طفلًا.

وتابعت أنها حرصت في ذلك الموقف على الكلام بهدوء مع الطفل إلى جانب الطبطبة، بالتوازي مع مراعاة الجانب الطبي وما يشمله من تحاليل وأشعة ومراقبة للعلامات الحيوية.