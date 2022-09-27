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بمساهمة إعمار اليمن وأجفند وصلة

مياه الشرب بالطاقة الشمسية في اليمن

2022-09-27 الساعة 4:17
مياه الشرب بالطاقة الشمسية في اليمن
المواطن - واس

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دُشّنت المرحلة الأولى من مشروع توفير مياه الشرب بالطاقة الشمسية في 12 مديرية من مديريات محافظة حضرموت، والذي يأتي بمساهمة ثلاثية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، ومؤسسة صلة للتنمية، ويشمل المشروع ثلاث محافظات يمنية وهي: حضرموت، وأبين، ولحج، ضمن مشروع الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن في خمس محافظات وهي: حضرموت، أبين، لحج، تعز، الحديدة، والذي يحقق استفادة لأكثر من 62,000 مستفيد يمني.

توفير مياه الشرب

وسيسهم مشروع توفير مياه الشرب بالطاقة الشمسية في إحداث نقله نوعية في رفع الكفاءة التشغيلية لمنظومات مياه الشرب، تحسيناً لجودة الحياة في هذه المحافظات، كما سيسهم في تلبية الحاجة اليومية للمستفيدين من المياه العذبة، وتحقيق الأمن المائي وتعزيز الصمود الريفي.ويشمل مشروع الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن إعادة تأهيل الآبار عبر تنفيذ 12 منظومة مياه شرب بالطاقة المتجددة، وتوفير 35 منظومة ري زراعي بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توفير الطاقة لعدد 20 مرفقاً تعليمياً وصحياً، وإمداد 133 منزلاً بالطاقة المتجددة. مياه الشرب بالطاقة الشمسية في اليمن - المواطن

برنامج أجفند

ويعد برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) منظمة إقليمية تأسس عام 1980 بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز – رحمه الله – و يتوجه بإستراتيجيته إلى جذور مشكلات التنمية البشرية مستهدفاً جميع شرائح المجتمع بدون تمييز وله شراكات مع 444 منظمة أممية ودولية وإقليمية وحكومية يدعم من خلالها المشاريع التنموية، مساهمًا في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال تمويل المشاريع التي تلبي معايير.

مؤسسة صلة

فيما سبق لمؤسسة صلة للتنمية الفوز بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية في العام 2019 في مجال “المياه النظيفة والنظافة الصحية” وهو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030.ويجدر الذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم حتى الآن (224) مشروعاً ومبادرة تنموية خدمةً للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعاتٍ أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية. مياه الشرب بالطاقة الشمسية في اليمن - المواطن مياه الشرب بالطاقة الشمسية في اليمن - المواطن
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