حقق الفريق الكروي الأول بنادي الرائد أول انتصار له في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد الفوز على نادي الوحدة مساء اليوم الخميس بهدف دون رد في الجولة الثانية.

هدددددف!⚽

د62” ميتريتا يسجل الهدف الأول 🔥

الرائد 1 × 0 الوحدة ⁧#الرائد_الوحدة

⁦#SSC pic.twitter.com/zomi8cnYzq — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2022

الرائد يحقق فوزًا ثمينًا

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح الروماني ميتريتا في إحراز هدف الفوز الوحيد لـ، رائد التحدي بالدقيقة الـ63.

وكانت المباراة شهدت طرد اللاعب البرازيلي رينيه سانتوس بالدقيقة الـ92 بعد بصقه على أحد لاعبي الوحدة في المباراة.

رائد التحدي يحصد أول 3 نقاط

وأصبح رصيد رائد التحدي بعد الفوز بـ 3 نقاط خلال أول جولتين.